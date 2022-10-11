Başakşehir-RFS maçının hakemi Philip Farrugia oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi A. Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir’in, evinde RFS ile oynayacağı mücadeleyi Malta Futbol Federasyonu’ndan Philip Farrugia yönetecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Letonya ekibi FK Rigas Futbola Skola (RFS) ile 13 Ekim Perşembe günü 19.45’te Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak. Bu müsabakada Maltalı hakem Philip Farrugia düdük çalacak. Farrugia’nın yardımcılıklarını Alan Çamilleri ve Duncan Sultana yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İsmail Barbara olacak.