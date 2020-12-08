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Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Paris Saint Germain ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 08.12.2020, 00:29
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Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Paris Saint Germain ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman sınma hareketleriyle başladı ve 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Geniş alanda pas ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde TSİ 23.00’de Parc des Princes Stadı’nda Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.
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