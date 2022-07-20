banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de

Başakşehir, Netanya maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, müsabakanın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor 20.07.2022, 19:34
Başakşehir, Netanya maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, müsabakanın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Emre Belözoğlu idaresinde gerçekleşen idman öncesi turuncu-lacivertliler, saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra hafif tempolu koşu ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Başakşehir, idmanın basına kapalı bölümünde ise Netanya maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Başakşehir’de sakatlığı bulunan Nacer Chadli, antrenmanda yer almadı.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu