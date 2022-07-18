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Başakşehir - Maccabi Netanya maçını Irakli Kvirikashvili yönetecek

Medipol Başakşehir’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Maccabi Netenya ile oynayacağı müsabakada Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili düdük çalacak.

Spor 18.07.2022, 12:16
Başakşehir - Maccabi Netanya maçını Irakli Kvirikashvili yönetecek

Medipol Başakşehir’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Maccabi Netenya ile oynayacağı müsabakada Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir, 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45’te Fatih Terim Stadı’nda İsrail temsilcisi Maccabi Netenya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek. Kvirikashvili’nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

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