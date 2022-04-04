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Başakşehir, ligde 4 hafta sonra galip geldi
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligde 4 hafta sonra galibiyet ile tanıştı.
Spor 04.04.2022, 23:21
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligde 4 hafta sonra galibiyet ile tanıştı.
Süper Toto Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Müsabakadan 1-0’lık sonuçla galip ayrılan İstanbul temsilcisi, ligde 4 hafta sonra yeniden 3 puan ile tanıştı. Turuncu-lacivertlileri galibiyete taşıyan golü karşılaşmanın 26. dakikasında Danijel Aleksic kaydetti.
Aldığı galibiyet ile puanını 50’ye yükselten Başakşehir, ligde 5. sırada yer aldı.