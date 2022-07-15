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Başakşehir, Konyaspor’u 1-0 mağlup etti

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Spor 15.07.2022, 20:39
Başakşehir, Konyaspor’u 1-0 mağlup etti

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. İkinci yarı 62. dakikada turuncu-lacivertliler Enzo Crivelli ile gol perdesini açarak skoru 1-0’a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir 1-0’lık skorla müsabakayı kazandı.

Yeni transferler ilk kez forma giydi

Başakşehir’in yeni transferleri Konyaspor karşısında ilk kez görev aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takıma yeni katılan Lucas Biglia, Ahmed Touba, Mounir Chouiar ve Patryk Szysz’e Konyaspor karşısında forma şansı tanıdı.

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