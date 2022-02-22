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- Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının kabul edilemez”
Başakşehir - Konyaspor maçından kareler -1-
Başakşehir - Konyaspor maçından kareler
Spor 22.02.2022, 21:19
Başakşehir - Konyaspor maçından kareler