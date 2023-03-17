Başakşehir, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.