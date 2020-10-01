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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Başakşehir, PSG, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

Spor 01.10.2020, 21:54
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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Kuraları bu akşam çekildi. H grubunda yer alan Başakşehir; Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları 20 Ekim'de oynanacak. Final ise 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu

Bayern Münih
Atletico Madrid
FC Salzburg
Lokomotiv Moskova

B Grubu

Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Mönchengladbach

C Grubu

FC Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya

D Grubu

Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland

E Grubu

Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes

F Grubu

Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge

G Grubu

Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferençvaroş

H Grubu

Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir

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