Başakşehir ilk defa ilk 45’te 3 gol yedi

Medipol Başakşehir ile Hatayspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler, bu sezon ilk kez bir maçın ilk 45 dakikasında ağlarında 3 gol gördü.

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım, Diouf, Akintola ve Boupendza’nın golleriyle 3-0 önde kapadı. 2020-2021 sezonunda beklentilerin uzağında kalan turuncu-lacivertliler, Hatayspor karşılaşmasıyla bir ilki de yaşamış oldu. İstanbul temsilcisi, bu sezon ilk kez bir müsabakanın ilk 45 dakikasında filelerinde 3 gole engel olamadı.