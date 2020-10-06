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Başakşehir, Giuliano’yu kadrosuna kattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, BREZİLYALI FUTBOLCU GİULİANO DE PAULA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI AÇIKLADI.

Spor 06.10.2020, 00:21
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Başakşehir, Giuliano’yu kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Türkiye’de 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesine dakikalar kala M.Başakşehir, önemli bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen ve son olarak da Suudi Arabistan takımlarından Al-Nasr’da top koşturan 30 yaşındaki Giuliano’yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden Brezilyalı oyuncunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek. Giuliano de Paula’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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