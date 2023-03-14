Başakşehir, Gent maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Belçika temsilcisi Gent ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında karşılaşacağı Gent maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışması yapan turuncu-beyazlılar, idmanın son kısmında ise Gent maçının taktiğine çalıştı.

İstanbul temsilcisinde 22 yaşındaki ön libero Eden Karzev, sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.