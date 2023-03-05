Başakşehir, Gent maçı hazırlıklarına devam etti

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Belçika ekibi KAA Gent ile yapacağı maçın hazırlıkların yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması, rondo ve taktik çalışması ile devam etti. Orta şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 10.30’da yapacağı idman ile KAA Gent maçı hazırlıklarını sürdürecek.