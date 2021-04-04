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Başakşehir, evinde 7 maç sonra kazandı

Süper Lig’in 32. haftasında evinde Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında 7 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.

Spor 04.04.2021, 18:06
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Başakşehir, evinde 7 maç sonra kazandı

Süper Lig’in 32. haftasında evinde Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında 7 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.

Başakşehir, Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırladığı müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic’ten geldi.

Son haftalarına girilen ligde düşme hattından kurtulma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Başakşehir, aynı zamanda evinde 7 maç aranın ardından kazandı. Sahasındaki son galibiyetini 6 Ocak 2021 tarihinde BB Erzurumspor’a karşı 2-1’lik skorla elde eden turuncu-lacivertli ekip, söz konusu müsabakanın ardından 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı.
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