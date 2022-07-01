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Başakşehir, Eren Karaağaç’ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Lorient’te forma giyen Eren Karaağaç’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor 01.07.2022, 13:11 01.07.2022, 13:24
Başakşehir, Eren Karaağaç’ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa temsilcisi Lorient’te forma giyen genç futbolcu Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Asbaşkan Mustafa Eröğüt de yer aldı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Genç futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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