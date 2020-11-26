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Başakşehir, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 26.11.2020, 15:44
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Başakşehir, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadı’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
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