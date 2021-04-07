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Başakşehir'de koronavirüs vakası

Süper Lig ekibi Başakşehir FK, 1 futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Spor 07.04.2021, 11:46 07.04.2021, 11:50
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Başakşehir'de koronavirüs vakası

Başakşehir'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır."

Başakşehir'in rakibi Gaziantep FK'da da bu sabah saatlerinde toplamda 4 corona virüs vakası açıklamıştı. 

(Fanatik)

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