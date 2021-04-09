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Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 34. haftasını BAY geçecek ve 35. haftada sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 09.04.2021, 14:10
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Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. 

Caiçara, Bolingoli, Hasan Ali ve Ömer Ali fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 11 Nisan Pazar günü saat 16.00’da yapacağı idmanla sürdürecek. 

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