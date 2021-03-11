Başakşehir'de 7 futbolcu Beşiktaş maçında olmayacak

Süper Lig'de 30. haftanın en önemli maçı Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşacaklar.

Ev sahiliği yapacak olan Başakşehir'de kritik mücadele öncesi sakatlıkları devam eden Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte maçta yer alamayacak.

Ligde 16. sırada olan Başahşehir'den 5 oyuncu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Danijel Aleksic ve Mehmet Tekdemir (sakatlığı var) karşılaşmada kart görürlerse 31. hafta oynanacak olan Denizlispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.