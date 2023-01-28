Başakşehir, Caner Erkin’i transfer etti

Medipol Başakşehir, son olarak Fatih Karagümrük’te forma giyen sol bek Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon Karagümrük ile 12 resmi maça çıktı ve 6 asistlik performans sergiledi.