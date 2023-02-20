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Başakşehir, Caiçara ile yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir, Junior Caiçara’nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.
Spor 20.02.2023, 19:50
Medipol Başakşehir, Junior Caiçara’nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.
Medipol Başakşehir, Uilson de Souza Paula Junior’un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Brezilyalı oyuncu 7 sezon formasını giydiği Başakşehir ile 1 lig şampiyonluğu yaşadı.