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Başakşehir, Caiçara ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara’nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.

Spor 20.02.2023, 19:50
Başakşehir, Caiçara ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara’nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.

Medipol Başakşehir, Uilson de Souza Paula Junior’un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Brezilyalı oyuncu 7 sezon formasını giydiği Başakşehir ile 1 lig şampiyonluğu yaşadı.

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