Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında pazar günü Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp Tesisleri’nde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.00’da evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak.