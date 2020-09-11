Başakşehir, Bastos’ta sona yaklaştı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, LAZİO FORMASI GİYEN BARTOLOMEU JACİNTO QUİSSANGA’NIN (BASTOS) TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTI. TURUNCU-LACİVERTLİLER, SÖZLEŞMEYE SON HALİNİN VERİLMESİNİN ARDINDAN 29 YAŞINDAKİ OYUNCUYA İMZA ATTIRACAK.
Medipol Başakşehir, Lazio forması giyen Bartolomeu Jacinto Quissanga’nın (Bastos) transferinde sona yaklaştı. Turuncu-lacivertliler, sözleşmeye son halinin verilmesinin ardından 29 yaşındaki oyuncuya imza attıracak.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren ve şu ana kadar Hasan Ali Kaldırım, Rafael ile Chadli’yi renklerine bağlayan Başakşehir’de gözler stoper transferine çevrildi. Turuncu-lacivertlilerde bu mevkiye alınacak isim de kesinleşmiş durumda. İstanbul temsilcisi, Serie A takımlarından Lazio’da top koşturan Bastos’u kadrosuna katmaya çok yakın. Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Angolalı futboluyla görüşmelerde sona gelindi. Turuncu-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle son ekonomik detayları görüşüyor. Medipol Başakşehir, ufak pürüzlerin de halledilmesinin ardından başarılı savunmacıya birkaç gün içinde imza attırmayı planlıyor.
Okan Buruk’un eli güçlenecek
Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda uzun bir maratona başlayacak olan turuncu-lacivertli takımda Teknik Direktör Okan Buruk, kadro derinliğini arttırma adına Bastos transferine çok önem veriyor. Buruk, savunmanın ortasında Skrtel, Epureanu ve Ponck ile forma yarışına girecek olan 29 yaşındaki oyuncuyu adaptasyon sürecini atlattıktan sonra yoğun maç temposunda ilk 11’de oynatmayı düşünüyor.
Bastos, 4 sezon boyunca Lazio’da 92 müsabakada görev alırken, takımına 9 gol, 1 asistlik katkı sundu.
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