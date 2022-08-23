banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat

Başakşehir, Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 23.08.2022, 21:24
Başakşehir, Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir’de, topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 12.00’de Belçika’ya hareket edecek ve son antrenmanını yerel saatle 19.00’da Bosuil Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu