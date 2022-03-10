Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir, Süper Lig’in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde rondo çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.