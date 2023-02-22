Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, 3 Mart Cuma günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışması ve çift kale maç ile devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.30’da yapacağı idman ile Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.