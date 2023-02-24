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Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Cuma günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 24.02.2023, 14:37
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Cuma günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00’da Göztepe ile hazırlık maçı yapacak.