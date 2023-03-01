Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına Antalya’da devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kamp için gittiği Antalya’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya’da Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00’de yapacağı idman ile Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.