banner549

banner586

banner547

Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir, Ahmed Touba’yı transfer etti

Medipol Başakşehir, RKC Waalwijk takımında forma giyen Cezayirli futbolcu Ahmed Touba ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 30.06.2022, 16:04
Başakşehir, Ahmed Touba’yı transfer etti

Medipol Başakşehir, RKC Waalwijk takımında forma giyen Cezayirli futbolcu Ahmed Touba ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ahmed Touba’nın transferi için kulübü RKC Waalwijk ile anlaşmış olup Cezayirli futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 59 numaralı formayı giyecek olan defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Ahmed Touba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Yorumlar (0)
29°
açık