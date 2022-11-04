Bartra: "Mücadeleye devam edeceğiz"

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Bartra, grubu üçüncü sırada bitirmelerinin üzücü olduğunu ancak Avrupa’da mücadeleye devam edecek olmanın önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Lig H Grubu son maçında sahasında Ferencvaros’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da, savunma oyuncu Bartra, harika bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "Harika bir ilk yarı geçirdik, belki de 3-0’ı bulup, içeri girebilirdik. İkinci yarıda bu oyunumuzu devam ettirmek istedik. Takım olarak iyi savunma yaptık. Grubu belki üçüncü bitirdik, daha iyi yerlerde olabilme şansımız vardı, bu mücadelenin sürüyor olması bizim adımıza önemli" dedi.

Savunmada yaşanan hatalara ilişkin soru üzerine Bartra, "Bir geçiş sürecindeyiz. Futbol bir hatalar oyunu, daha az hata yapanın kazandığı oyun. Biz daha az hata yapmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bugünkü yolumuzun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu takımın olduğu her yerde her zaman mücadele vardır. Gidilebilecek yapılabilecek en iyi işi yapmaya çalışacağız" yanıtını verdi.

Trezeguet: "Takıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum"

Trabzonspor’un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet ise 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bundan bir sonraki aşamaya geçtik. Şimdi ise önümüzdeki lige odaklanıyoruz. Her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Elbette gol atmak ve asist yapmak için açım. Bunları yapmayı arzuluyorum. Ama bunları da yapamadığım zaman takımın kazanması için en iyi yapılması gereken neyse onu yapmaya çalışıyorum. Görevimi sadece gol atma ve asist yapmak olarak yorumlamayalım. Takıma en iyi anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım en iyi yerde devam ederiz" diye konuştu.