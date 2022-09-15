Bartra: "Doğru yolda olan bir ekibiz"

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Bartra, çok iyi bir maç ortaya koyduklarını belirterek, doğru yolda olan bir ekip olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıdız’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’un savunma oyuncusu Bartra, maçı domino eden taraf olduklarını belirterek, "Bugün maça baktığınızda maçın 90 dakikasının tamamında maçı domino eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bugün çok iyi bir maç ortaya koyduk. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan kendimizi sorguladık. Hocalarımızla takım arkadaşlarımızla hep beraber üzüldük. Kendi eleştirimizi yaptık, baktık nerelerde hata yapıyoruz, nerelerde daha iyi yapabiliriz, ya da neler yapmamız gerekiyor. Bugün de gayet iyi bir şekilde bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" dedi.

"Takımın bugün iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum" diyen Bartra, "İyi potansiyeli olan doğru yolda olan bir takımı görüyoruz. Hafta sonu Gaziantepspor maçında da 3 puan için sahada olacağız. Tabii ki biz yine maçı domino eden taraf olmak istiyoruz ama bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Hücum yaptığımız anlarda dahi akıllıca hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.