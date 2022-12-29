Bartın’da Golbol heyecanı yaşandı

Bartın’da gerçekleşen 2022 sezonu 2. Devre 1. Lig Kadınlar, 1. Lig Erkekler ve 2. Lig Erkekler Müsabakaları tamamlandı. 24-29 Aralık tarihlerinde oynanan müsabakalarda 28 takım mücadele etti. Bartın Valiliği ev sahipliğinde, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen müsabakalarda aralarında milli sporcularında yer aldığı 300 sporcu katıldı.

Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Bartın Üniversitesi Kapalı Spor salonundaki mücadeleler sonucunda Erkekler 1. Lig birincisi Ankara Anadolu Gören Spor Kulübü, ikincisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Altı Nokta Spor Kulübü, üçüncü ise Ankara Göreneller Spor Kulübü oldu.

Kadınlar 1. Lig’de birinci Yenimahalle Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinci Kahramanmaraş Akcakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü, üçüncü Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Erkekler 2. Lig birincisi Yakutiye Görme Engelliler Spor Kulübü, ikincisi ANKA Görme Engelliler Spor Kulübü, üçüncüsü ise Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ile Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş tarafından takdim edildi.