Barkın Kültürsay ve Samet Uysal ilk kıtalararası triatlonda podyuma çıktı

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji doktorlarından Barkın Kültürsay ve Samet Uysal’dan triatlonda büyük başarı. Dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu’nda mücadele eden ikili mücadeleyi 3. sırada tamamladı.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji doktorlarından Barkın Kültürsay ve Samet Uysal yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan dünyanın ilk kıtalararası triatlonu olan Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu’nda kalplerini son noktaya kadar zorladı. Yoğun çalışma temposundan arta kalan vakitte antrenman yapan ikili bu mücadeleyi tamamlamakla kalmayıp takım olarak mücadelede üçüncü olmayı başardı.

Hastalarına örnek oldular

Tüm aerobik sporların kalp ve damar hastalıklarından koruyucu olduğunu vurgulayan ikili aynı zamanda hastalarına da örnek oldu. Birlikte ilk kez yarışan doktor ikili hem tıp hem de spor alanında daha büyük başarılar hedeflediklerini belirtti.

Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu’nda katılımcılar ilk olarak Kanlıca İskelesi’nden yüzme kategorisyle mücadeleye başlamışlardı. 500 triatletin katıldığı yarışlarda sporcular, 2 bin 300 metrelik parkurun ardından Küçüksu İskelesi’nde karaya çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçip Harp Akademileri Kavşağı’ndan dönerek 40 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayan sporcular, Küçüksu-Çubuklu arasında 3 tur olarak hazırlanan 10 kilometrelik parkuru koşarak yarışı tamamlamıştı.