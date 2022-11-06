Barış Yılmazer:" Denizlispor’un direncini kıracak golü bulamadık”

Denizlispor maçının ardından konuşan Tuzlaspor’un Teknik Direktörü Barış Yılmazer, “Direnci kıracak golü bulamadık, Tuzlaspor’u hakkettiği yere taşıyacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’a 4-3 yenildi. Müsabakanın ardından Tuzlaspor’un Teknik Direktörü Barış Yılmazer açıklamalarda bulundu. Yeşil-siyahlı ekibi gelmeden önce analiz ettiklerini belirten Yılmazer, takımını hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi. Yılmazer, “Denizlispor takımını galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. Ligdeki konumuna bakarak değerlendirilmeyecek bir takım olduğunun tespitini buraya gelirken yapmıştık. Çok önemli oyunculara sahip. Özel oyuncularının aksiyon bölgelerinde önlem aldık. Düşündüğümüz gibi bir bölüm gitti ama Denizlispor’un direncini kıracak, öne geçecek golü bulamadık. Sürekli geriye düştüğümüz için planladığımız gibi gitmedi. Tuzlaspor’uz biz, buradan ayağa kalkmasını biliriz. Daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Bu takımı ve amblemi hakkettiği yere çıkaracağız. Buna hem futbolcularımıza hem de teknik ekibime güveniyorum. Bu maç bitti, analizini yapacağız. Tuzlaspor’u hakkettiği yere taşıyacağız” dedi.