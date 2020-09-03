Barış Sungur, Fenerbahçe’ye geri döndü
FENERBAHÇE'NİN SEZON BAŞINDA KADROSUNA KATTIĞI VE GELİŞİMİ İÇİN KIRŞEHİR BELEDİYESPOR'A KİRALIK OLARAK VERİLMESİ GÜNDEME GELEN BARIŞ SUNGUR, KIRŞEHİR BELEDİYESPOR'UN SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA TALEBİ NEDENİYLE SARI-LACİVERTLİLERE GERİ DÖNDÜ.
Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gelişimi için Kırşehir Belediyespor’a kiralık olarak verilmesi gündeme gelen Barış Sungur, Kırşehir Belediyespor’un sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebi nedeniyle sarı-lacivertlilere geri döndü.
Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barış Sungur, kiralık olarak Kırşehir Belediyespor’a gitmek için görüşme yaptı. Sözleşme imzalamak için Kırşehir’e giden Barış, kulübün sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebinde bulunması nedeniyle transferden vazgeçti. Kırşehir Belediyespor’a önerilen sözleşmede ’Ligin ilk yarısındaki karşılaşmaların en az 10 tanesinde sahaya ilk 11’de çıkar. Aksi halde Fenerbahçe’ye geri döner’ maddesi bulunuyordu. Kırşehir kulübü ise bu maddeyle ilgili olarak ’Fenerbahçe 4 gün içinde lisans çıkaramaz ise bu madde iptal olur’ dedi. Barış Sungur’un temsilcileri bunu kabul etmedi. Genç oyuncuya şu anda 2. Lig ve 3. Lig’den birçok kulüp teklifte bulunuyor.
18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor’dan Fenerbahçe’ye gelmişti.
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25