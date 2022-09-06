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Barış Alper Yılmaz: “Sonuna kadar mücadele edip, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Sonuna kadar mücadele edip, her dakikasında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.
Spor 06.09.2022, 14:10
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Sonuna kadar mücadele edip, her dakikasında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında evinde Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup eden Galatasaray’da genç futbolcu Barış Alper Yılmaz oyuna sonradan dahil oldu. Maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, “Sonuna kadar mücadele edip, her dakikasında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Muhteşem bir stadyum atmosferi oluşturup yanımızda olan taraftarımıza da minnettarız. Bu yol uzun bir yol ve biz gayretimizi, çabamızı aynı hırsla sergilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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