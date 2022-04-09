Barhal Çayı’nda son kez düzenlenen kano yarışları nefes kesti

Artvin’de bu yıl su tutması planlanan Yusufeli Barajı’nı besleyecek olan Barhal Çayı’nda son kez kano yarışları düzenlendi.

Türkiye Kano Federasyonu ve Yusufeli Belediyesi tarafından düzenlenen Akarsu Kano Slalom Yusufeli Barhal Kupası yarışları, Artvin’in Yusufeli ilçesinde gerçekleşti. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Barhal Çayı üzerindeki 320 metrelik yapay kano parkurunda yapılan yarışlarda Artvin ve Rize illerinden katılan 45 sporcu yer aldı.

11 kategoride gerçekleşen yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle, tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda su tutma işleminin gerçekleşmesi bekleniyor. Baraj gölü altında kalacak olan yeni yerleşim yeri gibi barajı besleyecek olan Barhal Çayı da son kez spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl barajda su tutulması planlanırken, Türkiye’nin ilk yapay parkurunda bu nedenle son kez kano yarışmaları yapıldı.

Akarsu sporları açısından Yusufeli bir merkez haline geldi

Yılın ilk kano yarışlarını Yusufeli’nde yapmış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Türkiye’nin ilk yapay kano parkuru burada. 2011 yılından itibaren onlarca sporcuyu spor adamının parkurdan yetişmesine vesile olduk. Akarsu sporları açısından Yusufeli bir merkez haline geldi. Bunun devam etmesi için gayret etmeye devam edeceğiz. Yeni yerleşim yerine bir yapay kano parkuru inşa ettirmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye şampiyonasını bu parkurda yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Kano Federasyonu Başkan Vekili Osman Ercan ise, “Bugün burada akarsu kano bahar kupası faaliyetleri icra edilmekte. Bu branş Türkiye’de çok fazla bölgede yapılan bir branş değil. Gençlerimizin ulusalararası arenalarda başarı elde etmeleri için önemi branşlar bunlar” şeklinde konuştu.