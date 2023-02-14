Barcelona’dan depremzedeler için bağış çağrısı

İspanyol ekibi Barcelona, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için bağış çağrısında bulundu.

Barcelona, depremzedeleri unutmuyor. İspanyol ekibi sosyal medya hesabından oyuncuların ve teknik direktör Xavi’nin bulunduğu bir video paylaşarak, herkesi Türkiye ve Suriye için bağış yapmaya davet etti.