Barcelona, ’Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek verin’ yazılı tişörtlerle parkeye çıktı

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı’nın formasını giydiği Barcelona’da oyuncular, Rio Breogan ile oynadıkları karşılaşmaya üzerinde ’Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek verin’ yazılı tişörtlerle çıktı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de ağır hasara yol açan depremler için destekler gelmeye devam ediyor. Milli basketbolcu Sertaç Şanlı’nın formasını giydiği Barcelona, İspanya Ligi’nde Rio Breogan ile oynadıkları karşılaşmaya üzerinde ’Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek verin’ tişörtlerle çıkarak destek verdi.

Sertaç, ayrıca ayakkabısına ’Pray For Turkey’ (Türkiye için dua edin) yazısını yazarak depremzedeleri andı.