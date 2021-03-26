Barcelona, Lukaku'nun peşinde

Barcelona, Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor.

Calciomercato'nun haberine göre Katalan devi, Lukaku için Inter'e bu yaz teklif götürecek.

Barcelona'nın hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen teknik direktör Ronald Koeman'ın, Belçikalı yıldızı takımında görmek istediği belirtildi.

Adı Manchester City ile de anılan Lukaku'nun, Inter ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

27 yaşındaki golcü, bu sezon İtalyan ekibiyle şu ana kadar çıkmış olduğu 34 maçta 25 gol ve 8 asistlik bir performans gösterdi. Ayrıca Lukaku, Serie A'da atmış olduğu 19 golle gol krallığı yarışında Ronaldo'nun ardından 2. sırada bulunuyor.