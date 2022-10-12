Barcelona Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona Inter maçı için geri sayım başlamış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde günün maçı olarak gösterilen C Grubu 4. karşılaşması öncesi Inter, 6 puanla 2., ev sahibi Barcelona ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İşte, gözlerin çevrildiği Barcelona Inter maçına dair bilgiler...

BARCELONA INTER MAÇI NE ZAMAN?



Barcelona Inter maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.

BARCELONA INTER MAÇI HANGİ KANALDA?



Barcelona Inter maçı bu akşam Exxen'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Christensen, García, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé



Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Mkhitaryan, Lautaro Martínez, Correa