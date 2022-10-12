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Barcelona Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın 2. gecesi dev bir mücadeleye sahne olacak. Barcelona, sahasında İnter'i konuk etmeye hazırlanıyor. Futbolsever büyük bir heyecanla maçı beklemekte. İşte, Barcelona Inter maçının saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...
Spor 12.10.2022, 09:56
Barcelona Inter maçı için geri sayım başlamış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde günün maçı olarak gösterilen C Grubu 4. karşılaşması öncesi Inter, 6 puanla 2., ev sahibi Barcelona ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İşte, gözlerin çevrildiği Barcelona Inter maçına dair bilgiler...
BARCELONA INTER MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona Inter maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.
BARCELONA INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona Inter maçı bu akşam Exxen'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Christensen, García, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé
Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Mkhitaryan, Lautaro Martínez, Correa