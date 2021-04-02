Barcelona, Haaland'ın babasıyla görüştü

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili olarak flaş bir transfer görüşmesi gerçekleşti.

BARCELONA İLE GÖRÜŞME

İspanyol basını, Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, Norveçli ismin babası Alf-Inge Haaland ile birlikte İspanya'ya geldiğini duyurdu. İkiliyi, havalimanında Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın şoförü karşıladı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, seçime girmeden önce birçok yıldızı kadrolarına katacağını açıklarken, İspanyol basını, Erling Haaland hamlesini bu sözlerin karşılığı olarak değerlendirdi.

Yapılan ilk görüşmede, Haaland cephesine, Barcelona'nın projelerinin ve yeni hedeflerinin aktarıldığı belirtildi.

MESSI İÇİN DE KRİTİK TRANSFER

Öte yandan Borussia Dortmund'un Haaland için 180 milyon euro civarında bir rakam hedeflediği vurgulanırken; Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Juventus gibi takımların da devrede olduğu biliniyor.

Barcelona'nın menajer Raiola ve baba Alf-Inge Haaland'ı ikna ederek, transferde öne geçmek istediği iddia edildi. Ayrıca Lionel Messi'nin Barcelona'da devam etmesi için Erling Haaland transferinin etkili olacağı vurgulandı.

DORTMUND: SATMAK İSTEMİYORUZ

Bu arada Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın, Dortmund'un isteyeceği bonservis bedeli için Alman ekibiyle kısa bir süre önce görüştüğü iddia edildi.

Ancak bu iddiaya Dortmund cephesinden yanıt geldi. Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, "Çarşamba günü Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola ile görüştüm. Ona niyetimizi çok açık bir şekilde söyledim. Bu yaz Erling Haaland'ı satmak istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

(Fanatik)