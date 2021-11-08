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Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı!
Xavi Hernandez, efsanesi oldu Barcelona'ya hoca olarak geri döndü. Camp Nou Stadı'nda gerçekleşen imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Spor 08.11.2021, 16:12
Barcelona'nun efsane futbolcusu Xavi yuvaya hoca olarak döndü. Katalan ekibi alınan kötü sonuçların ardından 41 yaşındaki teknik direktör Xavi'yi takımın başına getirme kararı aldı. Nihayetinde bugün imzalar atıldı ve efsanesi olduğu kulüpte Xavi hocalık deneyimine başladı.
2.5 YILLIK
Camp Nou'da gerçekleşen törende 2.5 yıllık sözleşmeye imzalar atıldı. Taraftarlar Xavi için stada akın etti.
FESİH BEDELİ
Barcelona, Al Sadd kulübüne Xavi için 5 milyon dolar fesih bedeli ödedi. Efsane ismin ilk sözleri, "Benim DNA'm değişmedi. Yoğun tempolu Barcelona hayalimizi tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Birçok şeyi toparlamamız gerekiyor" oldu.