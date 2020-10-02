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Barcelona 10 kişiyle 3 gol attı

Barcelona, La Liga'da bu sezon oynadığı ikinci maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Spor 02.10.2020, 08:55
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Barcelona 10 kişiyle 3 gol attı

Barcelona, 42. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede Celta Vigo'yu 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Katalanlar, 11. dakikada genç yıldızı Ansu Fati'nin golüyle 1-0 öne geçti.

42. dakikada Lenglet ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.

51. dakikada Celta Vigo'nun stoperi Olaza topu kendi ağlarına gönderdi ve Barcelona, 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

90+5'inci dakikada Sergi Roberto sahneye çıktı ve maçın skorunu ilan etti, 3-0.

Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, bu mücadelede yedekler arasında yer aldı ama Oscar Garcia Junyent, milli futbolcuya şans vermemeyi tercih etti.

İkide iki yaparak sezona başlayan Barcelona, hafta sonunda Sevilla'yı konuk edecek. Celta Vigo ise Osasuna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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