Bandırmaspor’da Teknik Direktör İlker Püren dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Teknik Direktör İlker Püren ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor’un teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile 1.5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzalandı. Bandırmaspor’un sosyal medya hesaplarından duyurduğu yeni teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşma sağlandığı bildirildi.