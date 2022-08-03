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Bandırmaspor, Malaly Dembele’yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 25 yaşındaki santrfor Malaly Dembele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 03.08.2022, 15:16
Bandırmaspor, Malaly Dembele’yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 25 yaşındaki santrfor Malaly Dembele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Malaly Dembele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Santrfor ve hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Dembele, AS Nancy ve Rodez AF takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 137 maçta 15 gol, 6 asist yaptı.

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