Bandırmaspor, Malaly Dembele’yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 25 yaşındaki santrfor Malaly Dembele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Malaly Dembele ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Santrfor ve hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Dembele, AS Nancy ve Rodez AF takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 137 maçta 15 gol, 6 asist yaptı.