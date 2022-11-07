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Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçında Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor maçını yönetecek hakem belli oldu.
Spor 07.11.2022, 14:00
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçında Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor maçını yönetecek hakem belli oldu.
9 Kasım Çarşamba günü 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turunda karşı karşıya gelecek maçın hakemi Feridun Daldaş olarak açıklandı.