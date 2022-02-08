Bandırmaspor ile Sivasspor çeyrek final için mücadele edecek

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’a konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Sivasspor, yarın saat 13.30’da Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.

Bandırmaspor ile 2. randevu

Sivasspor ile Bandırmaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasında 2. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 1 karşılaşmayı 1978-1979 sezonunda Bandırmaspor 5-1 kazandı.

Bandırmaspor kupaya 3. turdan başladı

Bandırmaspor kupa macerasına 3. turdan başladı. Bu turda Çankaya FK’yı 2-0 ile geçen Bandırma, 4. Tur’da Şanlıurfaspor’u 5-0 yenerek tur atladı ve 5. Tur’a kaldı. Bandırma, 5. Tur’da ise Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’u 3-2 yenerek Son 16 Turu’na kaldı. Bordo-beyazlı ekip, TFF 1. Lig’de oynadığı 22 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

Volkan Bayarslan yönetecek

Bandırmaspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.