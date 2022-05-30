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Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
Spor 30.05.2022, 15:50
Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.