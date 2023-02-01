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Bandırmaspor, Dimitrios Manos’u Yunanistan’ın İonikos Nikeas takımına kiraladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’un 28 yaşındaki oyuncusu Dimitrios Manos sezon sonuna kadar Yunanistan’ın İonikos Nikeas takımına kiralandı.

Spor 01.02.2023, 00:11
Bandırmaspor, Dimitrios Manos’u Yunanistan’ın İonikos Nikeas takımına kiraladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’un 28 yaşındaki oyuncusu Dimitrios Manos sezon sonuna kadar Yunanistan’ın İonikos Nikeas takımına kiralandı.

Bandırmaspor’da kadroya bu yıl katılan Dimitrios Manos ara transfer döneminde Yunanistan Süper Lig takımlarından İonikos Nikeas takımına sezon sonuna kadar kiralandı.

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